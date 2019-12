Luese e Sexadium non sbagliano, ora tocca alla Novese

LU MONFERRATO - Giornata monca anche in Prima Categoria: rinviata senza nemmeno provare ad iniziare Tassarolo - San Giuliano Nuovo, dopo pochi minuti di gioco ha dovuto alzare bandiera bianca anche l’arbitro di Monferrato - Canottieri Alessandria. Tutto tranquillo per le capoliste: su un campo difficilissimo la Luese supera 2-1 il Felizzano con una doppietta di Arfuso che segna un gol per tempo e rende inutile il temporaneo pareggio di Fatigati; poker del Sexadium che piega il Calliano con Spessa Bolla che risponde al primo gol di Randazzo ma poi deve arrendersi alle reti ancora di Randazzo e Fava oltre ad un autogol.

Quattro gol anche per la Fulvius sul campo del Solero grazie alle doppiette di Repetto e Galia mentre il gol dei padroni di casa è stato segnato da Banchelli e stesso punteggio in Spinetta Marengo – Pozzolese con i ragazzi di Bellingeri che finalmente abbandonano la zona playout e quelli di Monteleone alla quarta sconfitta consecutiva. Finisce 2-0 per la Don Bosco Asti lo scontro sul campo del Cortemilia: a segno Stella e Toso.

Ancora in forte dubbio Novese - Costigliole, in programma alle 18.30 al "Girardengo" su un terreno già provato dalla gara della Novese Femminile con il Chievo.

Crollo interno della Junior Pontestura nel girone B: Zaia illude i padroni di casa, ma una doppietta di Rosso ribalta la situazione e fa festeggiare il La Chivasso; rinviata Torri Biellesi - Stay O' Party.

CORTEMILIA – DON BOSCO 0-2

LUESE – FELIZZANO 2-1

MONFERRATO – CANOTTIERI Rinviata

SEXADIUM – CALLIANO 4-1

SOLERO – FULVIUS 1-4

SPINETTA M. - POZZOLESE 4-1

TASSAROLO – SAN GIULIANO NUOVO Rinviata

NOVESE – COSTIGLIOLE 18.30

JUNIOR PONTESTURA - LA CHIVASSO 1-2

TORRI BIELLESI - STAY O' PARTY Rinviata