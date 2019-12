Truffatore arrestato a messa a San Germano

SAN GERMANO - Episodio decisamente insolito ieri pomeriggio nella chiesa di San Germano, frazione di Casale. Durante la messa del sabato, un uomo è stato arrestato in flagranza di reato per tentata truffa ai danni di un'anziana. Due agenti di polizia, probabilmente finalizzando un pedinamento, erano in borghese all'interno dell'edificio di culto in attesa che il malintenzionato facesse la sua mossa.

Il loro tempestivo intervento lo ha colto di sorpresa, letteralmente con le mani nel sacco.