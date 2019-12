Lu e Cuccaro, accensione dell’albero di Natale

Lu e Cuccaro, il primo Natale del paese nato dalla fusione dei due centri monferrini veste i colori della festa, della tradizione e della bellezza.

Oggi, 1° dicembre, in località Lu, presso i locali dell’oratorio, l’atteso momento dell’accensione dell’albero. A seguire i mercatini, lo spettacolo per i bambini, mentre la Banda di Fubine ha accompagnato la processione dall’oratorio a piazza Gherzi dove alle 18 si è proceduto con l’accesso e delle luminarie.

Gli appuntamenti che allieteranno il Natale di Lu e Cuccaro nelle prossime settimane saranno davvero tanti, e da non perdere. Al lavoro i cittadini, con il loro sindaco, Franco Alessio.