Cuspo Rugby vince contro il Tortona e aggancia il secondo posto

SPORT - Partita intensa e combattuta quella contro i leoni tortonesi. Lo dice anche il risultato, che alla fine ha sorriso agli Aironi: 13 a 11. “I ragazzi hanno dato tutto”, è il commento a caldo del coach Dario Piccinin, “Sono molto contento di come hanno giocato, considerato il brutto tempo e le pessime condizioni del terreno di gioco. Nessuno si è risparmiato”. Si sapeva che sarebbe stata una partita tosta: “e lo aspettavamo, visto il risultato siamo convinti di essere sulla strada giusta. In futuro, già dal prossimo incontro, dovremmo saper confermare ciò che di buono abbiamo fatto, come temperamento e determinazione”. Il Ds Giancarlo Casarin ha visto nelle mischie la carta vincente: “Il campo era impraticabile… ci sono stati molti errori da entrambe le parti, ma alla fine ha vinto chi ci ha messo più cuore, determinazione e voglia di vincere. I ragazzi non si sono risparmiati, nonostante il tempo, anche se a volte ci siamo complicati da soli la vita, non sempre cercando la soluzione più semplice”.

Lorenzo Nosenzo, Dt nota un progressivo miglioramento del collettivo: “La squadra scende in campo sempre più determinata partita dopo partita, stiamo assistendo ad un processo di crescita positivo. L’amalgama si sta formando – è una squadra giovane con tanti nuovi innesti – e la voglia di vincere si vede sempre di più”. Sulla partita, “Il campo proibitivo avrebbe potuto favorire gli avversari, più esperti e ‘pesanti’, ma alla fine ha vinto chi ha fatto meno errori. La voglia di vincere in casa è stato inoltre uno stimolo in più a non mollare fino all’ultimo”.

Il Segretario Generale del Cuspo, Alessio Giacomini, suona la carica per le prossime partite: "Complimenti ai ragazzi per l'ottima prestazione per intensità di gioco, passione e voglia di vincere. Se sapranno continuare con questo atteggiamento in campo ne vedremo delle belle nel proseguo del campionato".