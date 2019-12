Andriolo torna e segna, l'Alessandria sale

La scalata della classifica continua. Per la Berretti dell'Alessandria, che vince il recupero dell'ultima di andata, in casa del Gozzano (si è giocato a Borgomanero), grazie ad una rete di Andriolo, alla mezzora del primo tempo. "Soddisfatti per la vittoria e, anche, per l'autore della rete: a fine dello scorso campionato Andriolo si è infortunato al malleolo, un lungo stop - racconta Fabio Rebuffi, tecnico dei Grigi - recuperato da un paio di gare, un acquisto importante per noi".

Successo un po' sofferto. "Abbiamo avuto le occasioni per chiudere la gara già nel primo tempo e non le abbiamo sfruttate. Gli ultimi 20 minuti abbiamo sofferto, perché il Gozzano ha costruito molto per raggiungere il pareggio".

Con questa vittoria l'Alessandria sale a soli 2 punti dal quinto posto, occupato dal Monza, che i ragazzi di Rebuffi affronteranno sabato, nella prima di ritorno. All'andata successo di misura dei brianzoli, con gol al 3' di recupero.

Alessandria: Marietta, Nani, Macchione, Clerici, Facelli, Filip (35'st Filippone); Zeggio (19'st Podda), Marchesi (35'st Imbergamo), Andriolo, Poppa, Montagna (30'st Comoreanu). All.: Rebuffi