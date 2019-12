Una nuova poltrona per chi restituisce il sorriso ai bambini

Una nuova poltrona odontoiatrica per l'ambulatorio di labiopalatoschisi, all'Ospedale infantile.

Un dono prezioso per i medici e il personale infermieristico che, da vent'anni, gestiscono un servizio unico in Italia, dove i pazienti affetti da questa patologia, il 'labbro leporino', sono seguiti dalla nascita fino a 20 anni. Intervento e cure completamente gratuiti per restituire il sorriso, "una specificità di cui siamo molto orgogliosi, come anche dell'interazione con l'azienda ospedaliera".

A sottolinearlo è il dottor Marcello Canestri, che coordina l'ambulatorio ed è anche presidente dell'associazione 'Un sorriso per

loro'. "Ci siamo rivolti alla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria per un sostegno. Che ci ha permesso di acquistare una nuova poltrona, grazie anche alle molte iniziative della nostra associazione. Alessandria ha imparato a conoscerci e partecipa per aiutarci".

Ogni anno, come spiega il dottor Claudio Carlini, della chirurgia pediatrica, "sono dieci i nuovi casi, anche da fuori provincia e regione. E una novantina i pazienti che sono seguiti in ambulatorio, con una media, ciascuno, di 5/6 visite all'anno".