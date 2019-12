Fuga di gas durante i lavori, scoppia un incendio

NOVI LIGURE — Fuga di gas e incendio a Novi Ligure, durante i lavori di rifacimento delle tubature in corso in via Crispi.

Verso le 11.15, all'incrocio tra via dei Mille e via Crispi, una fuoriuscita di gas da una tubatura ha provocato un incendio con fiamme alte fino a cinque metri. Il metano ha preso fuoco mentre erano in corso i lavori di manutenzione iniziati lo scorso agosto.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i tecnici di Reti, che hanno provveduto a interrompere il flusso di gas e a spegnere l'incendio. Le fiamme hanno danneggiato anche una tubatura dell'acqua potabile. Non si registrano feriti.