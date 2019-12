Casone allena la Junior Calcio Pontestura

Cambio sulla panchina della Junior Calcio Pontestura: la società casalese annuncia l’esonero di mister Sergio Merlo, per sette anni alla guida tecnicia della formazione juniorina.

Al suo posto arriva Roberto Casone, originario di Suardi, con esperienze calcistiche in serie A. Da calciatore è cresciuto nel vivaio del Milan, ha esordito nella massima divisione italiana proprio con i colori rossoneri; ha militato poi nella Sampdoria, Arezzo, Ternana, Como, Casale e Vigevano.

Mister Casone, dopo le esperienze da allenatore ad Acqui, Fulvius Valenza, Vogherese, San Carlo e juniores del Casale, è ora pronto per la sua nuova avventura con i colori giallo rosso blu.

Domenica il debutto, al 'Bianchi': in programma Jcp - Ponderano.