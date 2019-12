La comicità di Pio e Amedeo al Teatro Alessandrino

ALESSANDRIA - Dissacranti, ironici e iconici, Pio e Amedeo portano in scena delle nuove gag ed esilaranti battute capaci di far ridere, ma anche riflettere. Non mancheranno i due personaggi che li hanno resi celebri in televisione con Emigratis, ospiti e sorprese speciali. Venerdì 13 dicembre alle 21 al Teatro Alessandrino di via Verdi appuntamento con La classe non è qua. Continua anche la loro partecipazione al talent show di Canale 5, Amici di Maria de Filippi nella sua versione Celebrities, in onda dal 21 settembre in prima serata.

Pio D’Antini e Amedeo Grieco, in arte Pio e Amedeo, sono il duo comico nato agli inizi del 2000. Nel 2004 il duo debutta in televisione sulla rete locale pugliese Telefoggia con la trasmissione Occhio di Bue e successivamente arrivano a Radionorba e Telenorba. Dopo una piccola parentesi su Rai2, passano a Mediaset collaborando prima con il laboratorio di Zelig e debuttando poi con Le Iene, programma che li ha portati al successo grazie ai personaggi degli “Ultras dei Vip”.

Nel 2014 a dieci anni dal loro debutto, sono i protagonisti del road-movie Amici come noi prodotto da Taodue e distribuito da Medusa e sempre nello stesso anno recitano insieme a Vincenzo Salemme, Gigi Proietti e tanti altri nel film E tu di che segno sei prodotto da Vanzina per la regia di Neri Parenti.

Nel 2016 sbarcano con Emigratis in onda su Italia Uno arrivato alla terza edizione, dove Pio e Amedeo sono i protagonisti assoluti insieme ai vip che prendono di mira. Non solo cinema, televisione e teatro, ma anche radio: Pio e Amedeo hanno condotto su Rtl102,5 il programma del venerdì notte A disposizione e il live Sala ricevimenti oltre a molte dirette per eventi speciali. Nel 2018 il duo ha girato l’Italia con lo spettacolo Tutto fa Broadway registrando tutto esaurito e chiudendo con il loro debutto al Mediolanum Forum di Assago.

Nel 2019 Pio e Amedeo salgono sul palco dell’Ariston come ospiti del Festival di Sanremo e subito dopo al programma di Mara De Filippi C’è posta per te coinvolgendo il campione Mario Balotelli in una gag in stile Emigratis. Da settembre 2019 Pio e Amedeo si esibiscono con il loro nuovo spettacolo La Classe non è qua, anche all’Arena di Verona e al Teatro Antico di Taormina. Sempre da settembre 2019 sono ospiti fissi di Amici Celebrities, programma condotto da Maria de Filippi su Canale 5.

Info, prenotazioni e organizzazione: Gruppo Anteprima, tel. 0131 250600 (piazza Garibaldi 40) oppure biglietti su www.ticketone.it.