“Gelindo”: al via la 95esima edizione

ALESSANDRIA – Sono già aperte le prevendite per la prossima edizione del Gelindo alessandrino, il Gelindo "dei frati" al teatro San Francesco. Gli spettacoli si terranno a Natale e Santo Stefano alle 21, dal 3 al 5 gennaio sempre alle 21, il 6 alle 15 el'11 e 12 gennaio alle 21. Prevendite esclusivamente al Teatro San Francesco in via San Francesco 15 in Alessandria, il: martedì e il giovedì dalle 17 alle 19, il sabato dalle 10 alle 12 e un'ora prima degli spettacoli (non è attivata alcuna prevendita telefonica).

Il Gelindo "dei frati"" viene rappresentato nel periodo natalizio nel teatro San Francesco ininterrottamente dal 1924, messo in scena dall'Associazione San Francesco di Alessandria. Con la consueta Businà iniziale che sottolinea ironicamente gli eventi locali e nazionali, rappresenta, per gli alessandrini, la tradizione del dialetto, il senso di appartenenza e il Natale.

Gli incassi delle rappresentazioni vengono interamente devoluti al convento dei Frati Cappuccini di Alessandria per la gestione della mensa dei poveri e destinati alle missioni.