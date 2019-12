Blitz contro il gioco d’azzardo illegale

SERRAVALLE SCRIVIA - Operazione della Polizia municipale di Serravalle Scrivia contro la ludopatia, con controlli mirati nei locali pubblici dove sono attive slot machine e altri apparecchi elettronici per il gioco d’azzardo.

Gli agenti al comando di Ezio Bassani hanno accertato l’indebita presenza e il normale funzionamento di slot in due esercizi commerciali che si trovano a meno di 500 metri da luoghi sensibili come scuole e istituti bancari e hanno elevato sanzioni, rispettivamente per 6.000 e 12.000 eurom ai titolari, oltre a sigillare gli apparecchi utilizzati in violazione alla legge regionale in materia.

Il blitz è stato svolto in stretta collaborazione con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli di Alessandria. Un dato sconcertante che è emerso dall’operazione è che nel corso del 2019, solo a Serravalle Scrivia, gli avventori hanno speso una cifra vicina al mezzo milione di euro per il gioco d’azzardo.