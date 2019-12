Furti in palestra, pena ridotta per Malerba

ALESSANDRIA - Un anno e un mese con la condizionale: questa la pena (ridotta e riunificata) inflitta ad Angelo Malerba, ex candidato sindaco ed ex capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale ad Alessandria, dai giudici di Secondo Grado. Nella seconda parte del percorso giudiziario era difeso dagli avvocati Fabio Bellora e Silvia Brignano.

I fatti che hanno coinvolto Malerba riguardano una serie di furti, tentati e consumati, nella palestra Pianeta Sport di Alessandria. In primo grado era stato condannato a sette mesi per il furto di banconote (per il quale era stato arrestato), successivamente a un altro anno per altri undici episodi analoghi.