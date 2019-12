Impresa Nuova Boccia, la capolista è battuta

Aveva sempre vinto, fino ad ora, la Centallese, sei successi conscutivi per la capolista della Promozione. Il primo stop contro la Nuova Boccia, che fa l'impresa di giornata, 16-6 alla prima della classe.

Inizio in salita, Pavan - Vergnano sconfitti di misura, 6-7, ma ci pensa subito la terna Rosso - Torta - Della Piazza a pareggiare, 8-7. Fossati domina il primo individuale, 11-1, la coppia Borella - Mometto aiuta l'allungo dei padroni di casa, 7-4, e Rosso dà il suo contributo, 33-29 nel progressivo. Nuova Boccia fa doppietta nelle prove di tiro di precsione, con i successi di Borella (25-16) e Fossati (16-10). Con la vittoria ormai al sicuro, gli alessandrini dilagano, con Pavan nel secondo individuale, 10-7, e con la coppia Vergnano - Rosso, 11-4. Agli ospiti solo le ultime due gare.

La Familiare, invece, interrompe la striscia positiva in casa dell'Aostana, 13-9 il finale. Partono bene gli uomini del dt Pozzi, Piccardo - Ressia 10-8 nella prima sfida a coppie. E Ferraris - Pasquin pareggiano la seconda, 8-8. Per Gatti sconfitta al fotofinish nell'individuale, 10-11. Guido rimette in corsa i suoi dominando il progressivo, 27-17, e c'è ancora equilibrio dopo i tiri di precisione, uno per parte, per La Familiare il successo di Piccardo 12-11. Ma nelle ultime quattro prove gli alessandrini vincono solo con la coppia Ferraris - Gatti, 11-4.

Sugli altri campi Enviese - Marene 10-12, Veloce Club - Forti e Sani 9-13. In classifica Centallese svetta con 12, Forti e Sani con 8, La Familiare e Aostana con 7, Nuova Boccia, Enviese e Marene con 6, Veloce Club con 4