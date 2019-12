Passa la capolista Novara, Alessandria cede nella ripresa

"Fino a quando abbiamo giocato da squadra siamo rimasti in partita. Specie contro avversarie forti e organizzate come la capolista Novara pensare di essere diventati, improvvisamente, bravissimi e in grado di risolvere da soli la gara, non solo non funziona, ma è penalizzante".

Fabio Rebuffi, il tecnico, è arrabbiato per il punteggio, la Berretti dell'Alessandria battuta nettamente in casa dal Novara (3-0), ma soprattutto per l'atteggiamento dopo l'intervallo. "Nel primo tempo abbiamo giocato alla pari, il loro vantaggio su punizione molto dubbia, alla mezzora, trasformata da Zunno. C'era anche un rigore a nostro favore, su Filip, che non ci è stato concesso".

La svolta all'11' della ripresa, il raddoppio, ancora di Zunno, l'Alessandria che cambia passo, rallenta, si innervosisce e si affida ai personalismi. E, anziché accorciare, al 36' subisce la terza rete, con Bruzoli.

Il campionato ora si ferma e ripartirà il 18 gennaio, ma prima la Berretti grigia giocherà un paio di amichevoli, a inizio anno, la prima con la Sampdoria.

ALESSANDRIA: Marietta;Nani, Macchioni (30'st Minosse), Clerici, Facelli, Filip (20'st Filippone), Ghiozzi (37'st Montagna), Marchesi (37'st Cavanna), Andriolo (20'st Sidella), Poppa, Zeggio. All.: Rebuffi