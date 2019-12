Pastorfrigor, mezza dozzina alla Fortitudo

FRASSINETO PO - Il derby tra Pastorfrigor Frassineto e Fortitudo Occimiano va ai padroni di casa guidati da mister Fabio Borlini: 6-1 il risultato finale.

Partono però meglio gli ospiti che subito ci provano con Rizzo che, a seguito di un indecisione nella difesa della Pastor, calcia di poco a lato del palo. Al 10' fallo di mano in area piccola, il direttore assegna il calcio di rigore alla Fortitudo: dal dischetto va Cavallone che calcia alla destra di Parisi e realizza l’ 1-0 per l’Occimiano.

Al 25’ prova a rispondere la formazione di casa con il tiro piazzato dal limite di Zago bloccato da un sicuro Cantamessa. Alla mezz’ora il pareggio della Pastor, azione costruita partendo dalla difesa, pallone sulla destra per Casone che incrocia sul secondo palo e fa l’1-1.

Pochi minuti ed ecco il raddoppio dei padroni di casa: rilancio di Parisi, spizzata di Camara a Michele Martinengo, pallone per Casone che supera Santello in velocità e appoggia di sinistro in rete per il 2-1. Al 40’ il tris della Pastorfrigor: sulla sinistra Beccaris salta l’uomo e crossa in mezzo ancora per Casone che realizza il 3-1 e la sua personale tripletta.

A pochi minuti dalla fine l’Occimiano resta in dieci: rosso diretto ai danni di Santello, reo di aver dato una testata a Casone. In avvio di ripresa la conclusione dalla distanza di Lo Manno colpisce il palo interno e si insacca in rete per il 4-1 Pastor. Al 5’ altro cartellino rosso per la Fortitudo che rimane in nove: rosso diretto per Pinto. Passano pochi minuti e viene allontanato dalla panchina anche mister Alessandro Borlini, tecnico della Fortitudo. Manita della Pastorfrigor al 35’ con la rete di Daniele Martinengo per il 5-1. Al 2' di recupero bottino completato, a segno Michele Martinengo.