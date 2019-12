Esultano solo le due Evo Volley

NOVI LIGURE - E' probabilmente il capolinea dei sogni di salvezza per la Novi Pallavolo femminile la sconfitta casalinga 2-3 (25-20, 24-26, 25-22, 13-25, 9-15) con l'In Volley Piemonte: una vittoria da tre punti avrebbe riavvicinato il terz'ultimo posto e con esso le speranze di mantenere la categoria, con un ko, sia pure al tiebreak, ora il distacco è di cinque lunghezze e con lo scontro diretto con il Gaglianico già perso rimane solo da attendere la matematica.

Nello stesso girone, però, svetta sempre l'Evo Volley, che rifila un netto 0-3 (23-25, 16-25, 17-25) all'Almese Volley,, alla vigilia terza forza del torneo, e allunga in testa alla classifica. Male nel raggruppamento A sia Cantine Rasore Ovada, sconfitt a0-3 (21-25, 27-29, 19-25) in casa dalla Direma Novara, sia la Fortitudo Nuova Elva, che a Torino con il San Paolo cede con lo stesso punteggio e parziali 27-25, 25-23, 25-19 per le avversarie.

In C maschile Negrini Acqui ha il turno di riposo, e Plastipol incassa una sconfitta netta 0-3 (14-25, 24-26, 12-25) da Fenera Chieri, mentre il derby di serie D fra Novi ed Acqui si disputerà oggi alle 18.30. Stesso orario per la gara nella D femminile della Zs Ch Valenza impegnata in trasferta. Già in campo, e vincente, Evo Tre Colli Gavi, che a Ornavasso, con Paffoni Omegna, strappa tre punti importantissimi: l'1-3 (18-25, 25-27, 25-8, 23-25) ha una frenta solo nel terzo set perso di schianto, ma la vittoria del quarto ai vantaggi rilancia le ragazze di Volpara.