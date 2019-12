Addio al professor Gamalero, pediatra di intere generazioni

E' stato il pediatra di intere generazioni, ha seguito la salute e la crescita di migliaia di bambine e bambini di Alessandria. Si è spento il professor Pietro Cesare Gamalero, aveva da poco compiuto 99 anni.

La sua famiglia era di origini castellazzesi, per molti anni ha abitato in paese, nella casa in viale Giovanni XXIII, prima di trasferirsi ad Alessandria, nell'ultimo periodo con il figlio.

Ha diretto per decenni il reparto di pediatria dell'ospedale infantile 'Cesare Arrigo', un maestro per molti colleghi, e, anche in pensione, numerose sono state le consulenze in nosocomi e cliniche in tutto il Nord Italia.

Grande sportivo e amante della vela, aveva con tutti i suoi pazienti un rapporto speciale.

Il rosario sarà recitato domani sera, mercoledì, alle 19, nella parrocchia di San Pio V (via Monteverde). Il funerale, proveniente dalla Casa funeraria in via Parini, sarà celebrato giovedì alle 10. La salma sarà tumulata nella cappella di famiglia, a Castellazzo.