Passa il Lecco, al Monferrato solo un punto

Vince il Lecco, 17-24. Ma il Monferrato non ci sta, pur riconoscendo agli avversari "la bravura nel rallentare il gioco e nel difendere con intensità ed esperienza". Anche i padroni di casa hanno meriti, che cercano di sviluppare con manovre in velocità, anche se Lecco e condizioni del campo non lo permettono. Sbloccano il punteggio dopo 2', con uno dei loro 'marchi di fabbrica': punto d'incontro, palla veloce fuori per i trequarti, En Naour segna e Domenighini trasforma, 7-0. Tre minuti dopo il Lecco accorcia con un calcio, 7-3, ed è battaglia su tutti i palloni, molte mischie, intensità limitata dal fondo pesante.

Sul 7-3 si va al riposo, in avvio di secondo tempo giallo a En Naour, che resta fuori 10 minuti La squadra, erò, non solo è brava a tenere, ma va di nuovo in meta, con Amarildo. Il solito Domenighini completa il bottino, sul 14-3 la gara sembra sotto controllo. Ma il Lecco non ci sta, alza la pressione e approfitta di alcuni errori della franchigia. Al 20' accorcia, meta trasformata per il 14-10.

Cruciali gli ultimi minuti, gestiti con maggiore esperienza dagli ospiti: al 39' sfruttano uno sbaglio difensivo dei locali, segnano, trasformano e ribaltano il punteggio, 14-17. Nell'ultimo giro di lancette il Monferrato tenta il tutto per tutto, ma un calcetto errato permette al Lecco di segnare di nuovo, e trsformare, 14-24. I locali sono a corto di energie, ma al 40' hanno ancora a disposizione un calcio, che il solito Domenighini realizza: 17-24, che vale un punto di bonus.

"Sono sincero, mi aspettavo un risultato più favorevole a noi - insiste l'allenatore Diego Baldovino, perché alla vigilia l'umore era alto e la fiducia anche. Non abbiamo mollato mai, e la sconfitta non cancella certo quanto di buono abbiamo fatto in questi mesi. Teniamo dentro noi stessi la delusione di oggi, per ripartire più forti di prima".