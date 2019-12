Evo Volley, Natale da capolista

ALESSANDRIA - Evo Volley suona la decima: non potevano certo impensierire più del dovuto le ragazze di Venaria Volley, ma il 3-0 (25-14, 25-17, 25-14) con cui le alessandrine piegano le avversarie è una bella dimostrazione di forza che permette di chiudere l'anno in testa alla classifica con i distacchi inalterati perché anche Bonprix e Sole di San Martino incassano il punteggio pieno con le rispettive avversarie. Alla ripresa del campionato lo scontro diretto fra le prime due inseguitrici potrebbe permettere a Evo Volley di allungare ancora prima della trasferta a Lessona che deciderà la regina del campionato.

Non sono da meno anche i maschi di Negrini Acqui: un 3-0 (25-20, 25-18. 25-21) a Pallavolo Torino e la classifica che si accorcia dopo che la capolista perde in casa con Pavic Romagnano secondo. Ora solo quattro punti separano i ragazzi di Astori dalla vetta occupata da Artivolley che però deve ancora osservare il turno di riposo. Male Plastipol travolta 0-3 (9-25, 6-25, 19-25) dalla capolista Stamperia Alicese Santhià, stesso punteggio anche per Cantine Rasore a Montalto Dora nonostante i parziali molto lottati (22-25, 21-25, 26-28). Strappano solo un set sia Novi Pallavolo con Cusio Sud Ovest Sport che Fortitudo Nuova Elva con Villafranca: le novesi si arrendono in trasferta a San Maurizio D'Opaglio 3-1 (25-14, 25-17, 19-25, 25-17), le ragazze di Martino cedono a Occimiano 1-3 (25-16, 22-25, 21-25, 24-26) dopo essersi illuse nel primo set.

Tripletta di vittorie 3-0 in serie D: Valenza si sbarazza di San Raffaele 25-17, 25-10 e 25-19 mantenendo contatto con la testa della classifica occupata ancora da Bellinzago ma anche Gavi continua la serie positiva e supera con lo stesso punteggio Almese (25-22, 25-22, 25-12) risalendo al quinto posto. Bene anche Novi U22 nel recupero della giornata rinviata per l'allarme meteo: il 3-0 a Bylogix Lasalliano (25-15, 25-23, 27-25) fa risalire i Pirates, con il secondo posto ora distante solo due lunghezze.