Concorso in Guardia di Finanza, domande entro il 10 gennaio

PROVINCIA - Il comando provinciale della Guardia di Finanzia comunica che è stato pubblicato un concorso pubblico per il reclutamento di 10 tenenti in servizio permanente effettivo del “ruolo tecnico-logistico-amministrativo” del Corpo, per l’anno 2019.

Possono partecipare i nati nel 1984 o più giovani e siano in possesso di una laurea specialistica o di una laurea magistrale o titolo equipollente, richiesto per la specialità per la quale concorrono.

Le domande si presentano entro le 12 del 10 gennaio 2020.