Firma le dimissioni e se ne va senza le scarpe

ALESSANDRIA - Perché è morto Marco Salpetro verrà stabilito dall’autopsia. La Procura ha aperto un’inchiesta. Intanto, ieri mattina, lunedì, l’ultimo saluto. Il dolore del padre e della nipote del 51enne alessandrino è acuito dalle sue ultime ore di vita. La storia medica dell’uomo parla anche di alcuni ricoveri in Psichiatria.

I famigliari si chiedono cosa sia accaduto e, in particolare, come abbiano potuto i medici dare peso alle richieste dell’uomo (ha firmato per tornare a casa dopo il ricovero), malato psichiatrico dalla lunga storia di degenza ospedaliera.