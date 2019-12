"Nessuna adozione. E pure due gatti abbandonati"

ALESSANDRIA - Avremmo voluto raccontarvi una bella storia di Natale, con qualche cucciolo adottato dalle famiglie alessandrine sotto le feste: invece no. Anzi.

«Purtroppo, dobbiamo dire il contrario - racconta Elena Gamnalero dell’Ata - Associazione tutela animali - Non solo non ci sono stati piccoli amici a quattro zampe che hanno trovato una nuova casa, ma addirittura qualche giorno fa, all’alba, è stato lasciato un trasportino con due gattini, in ottime condizioni, davanti al portone di Cascina Rosa».

Come stanno i mici? «Molto bene: si vede che erano tenuti nella maniera migliore. Il maschio, di colore bianco e nero, è castrato, mentre la femmina, tutta nera, potrebbe anche essere stata sterilizzata, ma non si capisce molto. Sono comunque molto docili, affettuosi e puliti. Ora si trovano al gattile sotto osservazione, come avviene di routine, e presto saranno pure vaccinata, anche se pensiamo possano già esserlo».