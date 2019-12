S.I.Cobas: nuovo picchetto a Rivalta

RIVALTA SCRIVIA - E' in corso dalle tre di questa mattina davanti ai cancelli del magazzino Coop un nuovo picchetto degli ex lavoratori Clo che chiedono il reintegro degli operai licenziati ad inizio dicembre dalla cooperativa in quelli che loro definiscono "provvedimenti politici"; gli scioperanti, ai quali si sono aggiunti per solidarietà molti altri lavoratori della zona, chiedono alla Coop la libertà di organizzazione e azione sindacale in tutto il polo logistico di Rivalta Scrivia e dell'alessandrino.