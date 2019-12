Alessandria Volley, doppietta dell'Under 16

Doppietta per l'Under 16 Molini Valente dell'Alessandria Volley, che domina il girone alla Moma Winter Cup a Modena, torneo nazionale organizzato dalla Scuola di pallavolo Anderlini: 25/15 25/15 al Cus Napoli e 25/17 25/19 all'Osgb Black nella giornata inaugurale, che vale, per la formazione allenata da Marco Dua, il primo posto.

Un successo anche per l'Under 14 InChiaro, 25/16 25/17 al Trissino per le ragazze di Gabriella Scarrone ed Elisa Milan, poi battute, 0/2, dal San Donà. Doppio stop molto lottato per l'Under 16 Resicar, allenata da Giorgio Oberti, contro Millenium Brescia e Prato.

L'Under 18 Papillo Ascensori parte molto bene contro le padrone di casa del Moma Anderlini, 25/22, ma poi cede 14/25 8/25. Per la formazione di Ernesto Volpara e Massimo Lotta 0/2 con Olympia Voltri.

Il torneo entra oggi nella seconda fase, domani le finali.