A26, cade parte del soffitto di una galleria: chiuso tratto tra Masone e Genova

OVADA - Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce chiuso un tratto in direzione Genova, tra Masone e il bivio per la A10 Genova-Savona, per agevolare il recupero di materiali dispersi in carreggiata: si tratterebbe della caduta di un pezzo del soffitto della galleria Berté. Al momento si registra 1 km di coda.

Dopo l'uscita obbligatoria di Masone, i veicoli leggeri possono proseguire attraverso la Sp 456 del Turchino, mentre ai veicoli pesanti si consiglia di percorrere la diramazione Predosa-Bettole e successivamente la A7 Serravalle-Genova.

Sul luogo sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e i mezzi d'opera.