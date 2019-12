Acido solforico sulla statale per Spinetta

SPINETTA MARENGO - Circa 50 litri di acido solforico sono stati persi da un automezzo sulla statale per Spinetta, sulla corsia in direzione Alessandria, nei pressi del Castello di Marengo, intorno alle 12.30: sul posto Vigili del Fuoco, Carabinieri e Arpa e traffico in scorrimento su una corsia sola.

La situazione è tornata alla normalità nel giro di circa tre ore.