"Andando a correre, raccolti 15 sacchi di rifiuti"

ALESSANDRIA - Antonio Grimaldi e Giuliano Baglieri sono due podisti che spesso, per dare sfogo alla loro passione, percorrono i circa 9 chilometri dell’anello che parte e arriva alla Polisportiva di Cabanette, attraversando il cavalcavia, strada Rosta, il cimitero di Villa del Foro, la strada per Cantalupo, via Boidi e nuovamente strada Rosta.

Nelle giornate tra Natale e Capodanno, le uscite si sono fatte più frequenti. Peccato che, attorno a loro, abbiano visto un autentico scempio: rifiuti di ogni genere gettati lungo la strada, plastica, copertoni, addirittura elettrodomestici e ingombranti di ogni tipo. Così, hanno deciso di dare l’esempio, raccogliendo gran parte di quella spazzatura e lanciando anche un appello via social.