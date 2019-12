"Subito collegamenti con Bologna e Lecce. Intanto su Milano..."

ALESSANDRIA - Potrebbe essere arrivato il momento della svolta per i trasporti ferroviari e, in particolare, quelli che riguardano il Basso Piemonte e l’Alessandrino: nei giorni scorsi, infatti, l’assessore regionale ai Trasporti, Marco Gabusi, ha incontrato il direttore regionale di Trenitalia, Marco Della Monica, e il direttore Divisione passeggeri regionale, Sabrina De Filippis. Sul tavolo, il rinnovo del contratto di servizio per i prossimi anni.

Assessore Gabusi, Alessandria è tagliata fuori non solo dalle linee veloci, ma anche da gran parte dei collegamenti per le più importanti città d’Italia... "Il confronto con il ministro e i dirigenti di Trenitalia è stato l’occasione propizia per discutere proprio di tali problemi. Se, come ci è stato riferito, lo snodo di Milano è intasato, allora è utile trovare altre soluzioni: di conseguenza, abbiamo messo sul tavolo la domanda di treni veloci - Frecciabianca in primis, ma siamo disposti ad ascoltare le idee del gestore della linee pur di mettere nero su bianco un accordo fondamentale per i nostri territori - sulla tratta Asti - Alessandria - Piacenza - Bologna - Lecce. In tal modo, verrebbe in parte decongestionato l’hub del capoluogo lombardo e si darebbe una prima risposta alle esigenze di province che da tempo chiedono di essere ‘riconnesse’ con gran parte del Paese".