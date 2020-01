Al Conservatorio il concerto per l'Epifania

ALESSANDRIA – Lunedì 6 gennaio gli alessandrini e non solo potranno gustare una proposta concertistica di grande rilievo e dai contenuti di eccellenza sotto l’aspetto interpretativo. Il concerto Epifania di Note! …Tutto nel mondo è burla…, ad ingresso libero e gratuito fino all’esaurimento dei posti, si terrà dunque alle 17 all’Auditorium Pittaluga (via Parma 1) del Conservatorio Vivaldi, in collaborazione con lo stesso.

Protagonisti ed esecutori della proposta concertistica saranno Linda Campanella (soprano), Matteo Peirone (basso brillante) accompagnati dai Cameristi dell’Orchestra Classica di Alessandria.

«La proposta di offrire alla cittadinanza il Concerto dell’Epifania – dichiara l’assessore alle Manifestazioni Cherima Fteita – costituisce, per un verso, una piacevole ricorrenza e una tradizione che intendiamo sempre più consolidare e, per altro verso, un riverbero di quanto, in modo così performante, abbiamo promosso con la celebrazione del Capodanno e la straordinaria “festa di città” che ha coinvolto in piazza Marconi migliaia di cittadini. La scelta di un concerto che esalti il repertorio operistico e vocale con la particolare sottolineatura di ciò che è “buffo” e “burlesco” vuole inoltre essere una sorta di prolungamento del nostro auspicio perché il nuovo anno sia sereno per l’intera comunità cittadina e sia “epifania”, nel senso di “manifestazione”, non già dell’atteggiamento del “portar via” le feste, ma al contrario del far crescere un approccio positivo, ottimistico e pieno di energia per valorizzare sempre di più i tanti talenti di tutti gli alessandrini».