Il Pd: "Stop alle auto e piazza aperta: giunta confusa"

ALESSANDRIA - La segreteria cittadina del Pd attacca la giunta: «L’amministrazione - si legge nella nota ‘dem’ - nello stesso giorno comunica la possibilità di accedere di nuovo in auto in piazza Santa Maria di Castello, a partire dalle ore 19, e le limitazioni ai mezzi più inquinanti nelle vie del centro per l’alto livello di Pm 10. Gesti e atti chiaramente in contraddizione tra di loro, che la dicono lunga sulla confusione del sindaco e della giunta nell’affrontare i temi della viabilità e della salute degli alessandrini. E che sono di pessimo auspicio in vista della discussione sul nuovo Piano urbano della mobilità sostenibile».

Secondo il Pd, «il recupero e la rigenerazione di piazza Santa Maria di Castello ha restituito ad Alessandria non solo il suo bene architettonico più antico e prestigioso, ma ha riconsegnato una piazza bella e vivace. Ora qualcuno vuole trasformarla di nuovo in un parcheggio».