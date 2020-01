Impianto dei fanghi, nei paesi ritorna l’allarme

CARENTINO - Carentino, Oviglio, Borgoratto. Ma anche Mombaruzzo, Castelnuovo Belbo, Bruno... Sono i paesi di Alessandrino e Astigiano in cui torna la preoccupazione per la richiesta dell’Agribio di realizzare un impianto di trattamento di «fanghi biologici di origine civile e industriale» nella ex Eurocap di Carentino, i cui capannoni, in parte dismessi e in parte ospitanti un deposito di pellet, si affacciano sulla strada che porta a Nizza Monferrato.

Il primo progetto venne bocciato nel 2018 dalla Conferenza dei servizi. L’Agribio lo ha modificato e ripresentato. Sindaci e comitato 3A annunciano battaglia.