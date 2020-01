Moccagatta rimesso a nuovo in 48 ore

Anche nel derby con la Pro Vercelli il Moccagatta aveva mostrato un po' di 'fatica' per le molte gare. L'Alessandria calcio ha approfitato delle tre settimane senza campionato per un intervento parziale di rizollatura del manto erboso, definito con la ditta Paradello, che aveva effettuato tutto il rifacimento, tre anni fa, e che si occupa della manutenzione.

In particolare, la 'squadra' di operai è intervenuta per sistemare le due aree di porta, che mostravano l'usura e, anche, una una parte del campo verso la Sud.

I lavori, iniziati ieri, termineranno in 48 ore: celerità e competenza tecnica per una prima fase di scorticamento del manto e la creazione di dreni sottorranei, utilizzando ghiaia e sabbia, per migliorare il drenaggio, per i mesi invernali e per le prossime stagioni.

La seconda fase è la rizollatura: Moccagatta perfettamente pronto per la prima partita del 2020, il 12 gennaio, con la Carrarese.