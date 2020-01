Perde la vita in un incidente l’ex ufficiale D’Errico

FOGGIA - Giuseppe D'Errico, 70 anni, ex ufficiale della Valfrè e già presidente dell'associazione Orti in Città, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto alla vigilia di Natale, nel Foggiano.

Era tornato a Monte Sant'Angelo (Foggia) con la famiglia del figlio e la compagna

Era alla guida di una Polo con tre donne, tra cui una 13enne, ricoverata in prognosi riservata; per le altre due passeggere, invece, i medici hanno stabilito una prognosi di 30 e 50 giorni.

Sulla dinamica dell'incidente stanno indagando i carabinieri: per cause da accertare, la Polo si è scontrata frontalmente con una Opel Corsa guidata da un 41enne, che ha riportato ferite giudicate guaribili in 10 giorni.