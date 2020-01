Befana dei Vigili del Fuoco: tutti in Cittadella

ALESSANDRIA - Lunedì 6 gennaio torna la Befana dei Vigili del Fuoco. Dopo la visita ai piccoli pazienti dell’Ospedale Infantile, appuntamento in Cittadella dalle 14, dove la Befana e Babbo Natale arriveranno in autoscala per festeggiare l’Epifania. Durante la manifestazione (patrocinata dal Comune) i Vigili in congedo proporranno Pompieropoli, e ci saranno gonfiabili, sorprese, dolcetti e regali per tutti.