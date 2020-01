Ramondino: 'Un onore per me restare a Tortona'

Marco Ramondino, tecnico della Bertram, accoglie così l'annuncio del suo rinnovo. "Per me è un onore prolungare la mia permanenza a Tortona. Credo che quando non si conosce una persona le scelte vengano fatte in base a sensazioni, per questo confermare un matrimonio ha un valore incredibile. E anche una grandissima responsabilità. Io, lo staff e la squadra vogliamo dare concretezza alla visione incredibile della società".