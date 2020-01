Acqui, oro e argento con le Under

Una vittoria e un secondo posto per le giovanili della Pallavolo Acqui nei tornei di inizio 2020.

L'Under 13, allenata da Chiara Visconti. è sul primo gradino a Biella: domina il girone, quattro 2/0 contro Villa Cortese, Scurati Novara, Gv Trasporti Leinì e Errebi Cartotecnica Virtus Biella. Nei quarti 25/19 25/17 su Vero Volley, in semifinale 25/15 25/23 su Almese, nella finale completa l'en plein con il 2/0 su L'Alba Volley, 26/24, 25/20.

Protagoniste Marinkowska, Parodi, Satragno, Scagliola, Di Marzio, Barco, Moretti, Abergo. Anche un premio individuale, alla schiacciatrice Maddalena Di Marzio, miglior giocatrice del torneo.

Al Torneo della Befana, ad Alassio, sfuma al tiebreak il primo posto dell'Under 16 allenata da Corrozzatto. In fase1 2/1 su Libellula Rossa Cuneo e 2/0 su Valli di Lanzo. In fase2 due successi - 2/1 su Lingotto e 2/0 su Cuneo - e una sconfitta di misura, 1/2 con Cagno. In semifinale 2/1 su Got Talent, nella finalissima, con Caselle, Acqui vince il primo set 25/15, cede il secondo 14/25 e nel terzo si arrende in volata, 13/15. Per Maddalena Riccone il premio come miglior difesa.

In campo Gallesio, Gotta, Zenullari, Monti, Riccone, Pastorino, Visconti, Rebuffo, Faudella, Billia, Sacco.