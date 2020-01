Pm 10, dieci giorni di sforamento: si va verso l'allarme rosso

ALESSANDRIA - Dieci giorni consecutivi di sforamento dei livelli delle polveri sottili (Pm 10): sul sito del Comune, sono consultabili i dati delle centraline Arpa che rilevano l'inquinamento in città e, dal 28 dicembre alla giornata di ieri, i numeri parlano chiaro.

Tenendo presente che il limite è fissato a 50 microgrammi per metro cubo, il livello è stato pari a 63 (il 28 dicembre), 62 (il 29 dicembre), 58 (il 30 dicembre), 54 (il 31 dicembre), 83 (l'1 gennaio), 76 (il 2 gennaio), 78 (il 3 gennaio), 68 (il 4 gennaio), 63 (il 5 gennaio) e 60 (il 6 gennaio): dati che faranno scattare in giornata, da parte di Arpa e Palazzo Rosso, il livello di allarme rosso di secondo livello del Protocollo ambientale regionale. Per la nostra città, sarebbe la prima volta.

Il che vuol dire misure più rigide rispetto ai soliti blocchi di livello 'arancione', perché lo stop alle auto private sarà elevato a quelle di classe emissiva fino a euro 5 diesel dalle 8.30 alle 18.30, mentre quello per i veicoli commerciali sarà fino ai diesel euro 4 dalle 8.30 alle 18.30 e per i diesel euro 5 dalle 8.30 alle 12.30.