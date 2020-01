Prestia è in gruppo. Per la Carrarese può farcela

Giuseppe Prestia è guarito: anche l'ultimo accertamento clinico, a cui il centrale è stato sottoposto, ha confermato che è pronto per il lavoro a tempo pieno con il gruppo. E, infatti, oggi, nella prima seduta della settimana, il difensore si è aggregato ai compagni e ha svolto tutto il programma, atletico e tecnico. Aumentano le possibilità di vederlo in campo con la Carrarese, valutazione che Scazzola farà a fine settimana.

Esami anche per Umberto Eusepi e Filippo Gilli, tutti e due fermati da una lesione di primo grado, che ora risulta completamente cicatrizzata. Per loro prosegue il recupero graduale con un rientro possibile in un paio di settimane.

Capitolo mercato: il Lecco sembra in vantaggio sulla Reggina per Agostinone, ma prima il club lombardo deve definire alcune uscite. Già nelle nuove società Marco Ponzio e Federico Amendola, in prestito, rispettivamente, alla Sanremese e al Savona.