Al Kristalli con ‘Tanto di kappello’, il giovedì c’è musica live

ALESSANDRIA - Non poteva che intitolarsi “Tanto di kappello” la nuova rassegna musicale che nasce nella città della Borsalino e grazie a un’intuizione di Alessandro Camera - che col cappello praticamente ci va anche a dormire - e Paolo Pasquale, proprietario del Kristalli, location di piazza Ceriana che ospiterà una serie di concerti che, dal 23 gennaio sino a maggio, animeranno i giovedì sera degli alessandrini.

«L’iniziativa - spiega Pasquale - è stata ‘costruita’ proprio per il giovedì, sera durante la quale in pochissimi vengono al cinema. Non vengono soprattutto i giovanissimi, mentre quelli che lo fanno hanno dai 40 anni in su e spesso ci ringraziano per i film di qualità che presentiamo. Quindi abbiamo pensato di fare altro, qualcosa di alternativo, che manca e che rappresenta una proposta altrettanto di qualità. Al Macallè, del resto, da anni fanno ottime serate di grande musica e quindi ecco la mia sala con i suoi 200 posti a disposizione di un gruppo di ottimi musicisti, tutti alessandrini, che si esibiranno per un pubblico che noi ci auguriamo di Alessandria ma non solo, curioso di ascoltare bravi artisti locali. Se la cosa funzionerà, siamo pronti ad allargare gli orizzonti».