"Come si fa a respirare quest’aria?"

ALESSANDRIA - Claudia Pessarelli - come spiega nel suo blog “Un’alessandrina in America” - è un’alessandrina trapiantata da anni negli Stati Uniti, prima a Pittsburgh e poi a Milwaukee. Farmacista nella sua vita italiana, ha seguito il marito, trasferito per lavoro negli Usa, e - smesso il camice bianco - da 15 anni insegna italiano e cultura italiana all’Università.

Nei giorni scorsi, tornata per Natale, ha scatenato una profonda discussione su Facebook con un post dedicato alla qualità dell’aria: un tema, in giorni di sforamento continuo del livello delle polveri sottili, quanto mai attuale.

«Come tutti gli espatriati - racconta - vedo la realtà della mia, della nostra città con disincanto. Ci sono cose positive, e posso dire che sono tante (comprese alcune che chi vive qui non riesce ad apprezzare), ma non è che stando dall’altra parte del mondo le notizie non si sappiano. L’aria che si respira ad Alessandria è pessima: lo sente il naso, lo vedono gli occhi con questa polvere grassa che si posa ovunque... Mio marito sarà pure ipersensibile e non abituato, ma da quando è qui non fa altro che tossire. Ecco cosa mi ha spinto a scrivere quelle frasi sui social che in tanti hanno commentato».