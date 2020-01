“Grease”: canzoni indimenticabili e coreografie travolgenti

ALESSANDRIA - Una storia d’amore che nasce nelle “sere d’estate”, e poi tanto rock and roll, canzoni indimenticabili e coreografie travolgenti: sono gli ingredienti che hanno reso Grease, in più di 20 anni di repliche in Italia con la Compagnia della Rancia, un fenomeno che si conferma a ogni replica, una festa travolgente che dal 1997 accende le platee italiane, ha dato il via alla musical-mania trasformandosi in un vero e proprio fenomeno di costume “pop”. L'appuntamento al Teatro Alessandrino di via Verdi è per sabato 11 gennaio alle 21.

Sul palco Simone Sassudelli, Francesca Ciavaglia, Giorgio Camandona, Eleonora Lombardo, Nick Casciaro, Gioacchino Inzirillo, Matteo Romano, Matteo Germinario, Federica Vitiello, Alice Luterotti, Eleonora Buccarini, Mario Sacchi, Lorenzo Belviso, Elisa Gobbi, Federico Colonnelli, Martina Santoro, Silvia Riccò e Francesco Marino. Scene di Gabriele Moreschi, costumi di Carla Accoramboni, coreografie di Gillian Bruce, direzione vocale di Gianluca Sticotti, regia di Saverio Marconi.



