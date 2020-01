Francesca e papà Davide vincono la sfida in famiglia

Il derby in famiglia è di Francesca e papà Davide Mirabelli, 3/1 su Annalisa. Il risultato con cui Arredo Frigo Makhymo Acqui batte il fanalino Parella Torino, che al Mombarone conquista, però, il secondo set della stagione.

Nel primo parziale la partita è in facile controllo delle termali, 25/11, ma nel secondo le torinesi iniziano decise, con un break in battuta. Le padrone di casa sono un po' nervose, recuperano, ma quando riescono a impattare, Parella scappa di nuovo in avanti e la spunta, 23/25.

Il pareggio è una scossa per Acqui, che ritrova il controllo del gioco: 25/18 e poi ancora 25/11 per il 3/1 che riporta tranquillità alla classifica.

"Abbiamo fatto il nostro dovere. Perdere un set ci può stare: sentivamo molto questa partita, per la prima volta - sottolinea coach Ivano Marenco - ho ribadito alle ragazze l'importanza di questo confronto. Tre punti assolutamente da conquistare: abbiamo vinto troppe bene il primo, nel secondo abbiamo macinato un po' di nervosismo per la loro partenza a razzo. Nel terzo, però, la squadra ha ritrovato equilibri: ci siamo ricompattate e nel quarto non c'è stata storia".