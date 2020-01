Monferrato affonda a Piacenza

Una sola meta segnata, otto per il Piacenza: i numeri della debacle del Monferrato, 51-3. D'accordo, i padroni di casa hanno il pacchetto di mischia più forte del girone e sono anche esperti, mentre Baldovino e Leva, per questa gara, hanno una rosa giovane per le molte assenze. Non ci sono Ameglio, Carloni, Domenighini, Caramella e capitan Zucconi, ma non devono essere alibi.

Dopo il vantaggio iniziale su calcio, gli ospiti subiscono quattro mete, 25-3 per i piacentini al riposo, che vanno a segno anche all'inizio della ripresa. Altre due mete prima che Preti riesca ad accorciare al 15'. Nel bottino altre due segnature, che rendono pesante il punteggio.

"Sapevamo di non avere la formazione titolare - sottolineano i tecnici e il dt Sgorlon - abbiamo chiesto ai ragazzi il massimo sacrificio. In alcuni passaggi della partita, però, è mancata la voglia di sfidare l'avversario, soprattutto quando ad avere la palla siamo stati noi. Piacenza ci ha colpiti nei nostri punti deboli: adesso seve solo allenamento, se vogliamo riprendere la nostra strada. Solo lavoro e testa bassa".