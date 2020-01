Polveri sottili, è di nuovo allarme

ALESSANDRIA - Polveri sottili nuovamente oltre il limite ad Alessandria: attivato, dunque, il primo livello di allerta arancione del Protocollo operativo per l'attuazione delle misure urgenti antismog.

Da domani a giovedì 16 gennaio, di conseguenza, stop alle auto private di classe emissiva fino a euro 4 diesel, dalle 8.30 alle 18.30; stop ai veicoli commerciali diesel fino a euro 4, dalle 8.30 alle 12.30; divieto di sosta con il motore acceso; divieto di utilizzo dei generatori a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) con classe di prestazioni energetiche ed emissive almeno per la classe 3 stelle; divieto assoluto di combustioni all’aperto (falò, barbecue, fuochi d’artificio); introduzione del limite di 19° (con tolleranza di 2°) per le medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali; divieto di spandimento di liquami zootecnici.