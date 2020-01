Pernigotti, sul ricorso Emendatori è attesa la decisione del giudice

NOVI LIGURE - Quello odierno sarà un altro giorno di fondamentale importanza per il futuro della Pernigotti, che cerca faticosamente di fermare le perdite economiche che nel 2018 sono andate oltre la media dei precedenti quattro anni, facendo segnare un rosso di 10 milioni euro.

Per farvi fronte, e dare attuazione al piano di rilancio che i dirigenti hanno annunciato al Ministero dell’Industria e dello Sviluppo economico, i proprietari contano sugli introiti derivanti dalla vendita della rete commerciale dei prodotti per la gelateria alla Optima.

Sull’operazione, però, pende il ricorso alla magistratura presentato da Giordano Emendatori e volto a far valere il preliminare di accordo sottoscritto proprio con la Pernigotti per acquisire quel ramo di produzione: oggi il giudice lo prenderà in esame.