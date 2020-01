Secondo posto meritato per il Cuspo Basket dopo una partita sofferta

SPORT - Il Cuspo Basket si assicura il secondo posto al termine del girone di andata battendo Monviso Bra per 67 a 59. Non un inizio di gara brillantissimo per i padroni di casa, che reduci dalla sosta natalizia, faticano a dettare il ritmo di gioco contro una squadra priva di talento ma quadrata ed attenta in difesa. Nella seconda frazione si cambia passo e i cussini aumentano l'intensità sia difensiva che offensiva fino a toccare il +20 all'intervallo lungo.

Si rientra con Monviso Bra che sigla un parziale di 10 a 2. Campi, Riccino e Mattia Trombin rispondo prontamente alla squadra ospite; 48-32 al 30’. Ultimo quarto di controllo per gli universitari, nonostante un Monviso mai domo che negli ultimi 2 minuti di gara ricuce lo strappo portandosi fino al -7. Il fallo sistematico e i successivi viaggi in lunetta portano il risultato finale sul 67 a 59. Al giro di boa la squadra cussina si trova al secondo posto in classifica, un risultato più che positivo nonostante i due passi falsi in trasferta contro Alba e Saluzzo. Prossimo appuntamento in casa venerdì 17 presso la palestra Scuola Caduti di Alessandria contro Marchesato Eagles Saluzzo.

Cuspo: Luccisano NE, Trombini L. 3, Caracci 3, Barberis, Crozzolin 1, Campi 18, Riccino 13, Meardi 7, Botti 10, Trombini M. 9, Bronti NE, Mazzoglio 2. Allenatore Panari; Dirigente Longhini.