Il Duo Sconcerto chiude “ Parole, Suoni, Colori”

ALESSANDRIA - Ultimo appuntamento per la XXI edizione di Parole, Suoni, Colori, la rassegna artistica promossa dall’Associazione Artemusica in collaborazione con enti pubblici e privati e con il patrocinio della Provincia di Alessandria e dei Comuni ospitanti e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Giovedì 16 gennaio alle 21 a Palazzo Conzani (via Rattazzi 47) nella sede di Artes, il recital del duo Sconcerto formato dal flautista Matteo Ferrari e dal chitarrista Andrea Candeli. L'ingresso è libero.

Talentuosi, istrionici e ironici, dotati di rara maestria tecnica, i componenti del Duo Sconcerto trasformano ogni concerto in un vero e proprio spettacolo. La bravura e l’affiatamento dei due musicisti, risultato di una lunghissima collaborazione e di un’intensa e prestigiosa attività concertistica in tutta Italia e anche all’estero, permettono loro di spaziare in un repertorio che va da Mozart ad Astor Piazzolla, da Ennio Morricone al folk irlandese, dall’ouverture del Barbiere di Siviglia alla Carmen di Bizet.

Il Duo Sconcerto si è esibito in diversi luoghi prestigiosi tra cui il Teatro Petruzzelli di Bari, la Reggia di Reggio Calabria, la Sala Nervi della Città del Vaticano, il Teatro Bibbiena di Mantova, la Fondazione Cini di Venezia, Palazzo Pitti a Firenze e anche in diverse Università. Collabora con diversi artisti tra cui Ugo Pagliai, Ivano Marescotti, David Riondino, Fabio Testi, Vito e Vanessa Gravina. Ha inoltre collaborato con Dario Fo e Luciano Ligabue, ha suonato con Andrea Griminelli e ha recentemente aperto un concerto di Andrea Bocelli.