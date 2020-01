Fibi, pacco dono per gli animali feriti dell'Australia

ALESSANDRIA - L'associazione Fibi corre in soccorso degli animali feriti dell'Australia: in pochi giorni, infatti, sono stati raccolti 700 euro di materiale - garze, siringhe, salviette sterili, bende - che a breve saranno spediti nel Paese martoriato dagli incendi grazie alla collaborazione di una pasticceria per animali di Casale Monferrato.

"Stanno già supportando due ragazze di Verbania che hanno lanciato una campagna simile - racconta Arturo Viotto, uno delle anime della Fibi - Ci siamo messi in contatto e presto il nostro pacco partirà. Tanti alessandrini ci hanno voluto dare una mano, mentre noi stesso, tramite un veterinario, abbiamo acquistato 250 euro di prodotti che speriamo possano servire per alleviare le sofferenze di tanti animali".