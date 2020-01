Festa di Sant'Antonio, dolci compresi

ALESSANDRIA - Oggi e domani, in via Venezia, bancarelle per la festa di Sant'Antonio, il patrono dell'ospedale. Intanto continuano gli eventi promossi dall'Azienda ospedaliera che oggi (ore 17.15) premierà i benefattori e domani (alle 18) i dipendenti andati in pensione nel 2019. Sempre domani, alle 17, la messa col vescovo Gallese e, a seguire, l'inaugurazione del nuovo atrio. Oggi alle 18, inoltre, nel salone di rappresentanza dell'ospedale, concerto del Coro del Conservatorio, diretto da Luigi Cociglio.