Appartamento in fiamme, gravi ustioni per un uomo di 101 anni

PECETTO - Un uomo di 101 anni è stato trasportato al CTO di Torino per le gravi ustioni riportate durante un incendio divampato nella sua abitazione di via Marconi, al numero 40.

I medici del 118 ne hanno ordinato il trasporto con l’elisoccorso.

Nell’abitazione vivono padre e figlio. Il fuoco sarebbe divampato in una delle stanze della parte inferiore estendendosi poi ad altre due. A causa di un vano scala le fiamme hanno preso forza e stavano raggiungendo il primo piano.

Sembra che in quel momento l’anziano fosse in casa da solo. Il figlio è arrivato poco dopo. Ad accorgersi di quanto stava accadendo è stato un vicino che ha subito avvisato i Vigili del Fuoco.